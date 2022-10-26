– Ігоре, що сподобалось і що не сподобалось у грі? Які враження від матчу?

– Усе сподобалося. Коли результат такий, як слід, коли нічия на смак, як перемога, то це дуже позитивні емоції для мене особисто як тренера і для всієї команди. Ми справді чекали важкої гри, й усі європейські команди знають, що грати тут, на Селтік Парк, перед 57 тисячами осіб – це нелегко і для досвідченіших команд.

Селтік – Шахтар – 1:1 – відео голів і огляд матчу з класним м'ячем Мудрика і фейлом Сікана

Однак ми настільки відважні, настільки хоробрі, що думаємо не так про наслідки, як про свої перформанси, про свою гру. Коли команда показує, що протягом матчу може змінити темп і ритм, стати протагоністом, терпіти, контратакувати і показати водночас характер. Той характер, що показує український народ, який бореться за нашу свободу, за всіх нас. У тому числі за спортсменів, тих, хто грає і представляє Україну на найбільшій сцені – Лізі чемпіонів. Цей результат є дуже важливим для нас. Ми сприймаємо це як великий успіх. Адже три місяці тому ніхто не вірив у нас, однак ми вірили. Ми вірили в щоденну роботу. І це просто наслідок тієї сімейної атмосфери, що ми створили. Ці хлопці – герої, справді герої.

– Як почувається Данило Сікан після матчу, у якому він не реалізував свій шанс? Чи мали ви з ним розмову?

– Звичайно, Данило засмучений, що не забив той м'яч у гарному моменті, але він є частиною команди, а команда забиває разом і програє разом. Це невід'ємна частина футболу, і ми сприймаємо це як футбол. Реал Мадрид забив нам на останніх секундах – і це футбол. Ми повинні підтримати його. Підтримуючи його, ми підтримуємо самих себе й команду. Що не вбиває тебе, те робить сильнішим. І ми – родина. Насправді родина. І всі хлопці вже до нього підійшли, всі тренери, щоб підняти голову. Адже із Селтік Парк мало хто виходить так гордо, як ми сьогодні.

– Чи відчуваєте, що за вами 40 мільйонів українських сердець і що сьогодні ви є прапором України?

– Так, це велика відповідальність, і ми відчували цю підтримку українців. Ми були сфокусованими та абсолютно мотивованими на гру.

Ми знаємо, що українські солдати б'ються і, на жаль, гинуть щодня. Постійно пам’ятаємо про це й намагаємося перенести їхню хоробрість на футбольне поле.

Складно описати ці емоції. Триває війна. І, як вам відомо, я хорват за національністю, проте я знаю українців уже 20 років і чудово розумію всю ситуацію. Однак важливо також розуміти ментальність того, що зараз відбувається. І тому ми відчували всю відповідальність та гордість за те, що представляємо Україну. Ми билися до кінця й вірили, що можемо перемогти. Це було непросто. І взагалі вся ця політична ситуація – вона важка. Але ми маємо боротися далі.

– Шахтар уже гарантував євровесну щонайменше в Лізі Європи, але хочеться продовження в Лізі чемпіонів. Чи можете подарувати нам це свято й пообіцяти, що з Лейпцигом у Варшаві буде бій, а потім буде Ліга чемпіонів? І взагалі, результат матчу Лейпциг – Реал (3:2) здивував вас?

– Ми знаємо, що там у Реала не грали провідні футболісти – Модріч, Бензема, Вальверде. Лейпциг пройшов через зміну тренера: Марко Розе змінив і схему, і стиль гри. Ми маємо розуміти, що це зараз команда, яка відповідає другому бюджету в Бундеслізі після Баварії, я гадаю. Тож вони перебувають на досить високому рівні і точно є фаворитами в нашому протистоянні.

Однак хочу сказати, що ми теж набрали обертів, почуваємося чудово, показуємо це в кожному матчі й щонайменше можемо успішно протистояти суперникові. Ми маємо нагоду перемогти. Як вийде, не знаю. Але буде битва. Я щасливий, що ми вже набули статусу учасника єврокубків на весну. Це великий успіх. Проте кожен із нас має мрію, якої ніхто не може забрати, – подолати групу, і йти все далі й далі. Суперник знає, як ми граємо тактично, однак не знає, що в наших душах і серцях. І те, за кого ми граємо, – це дуже важливо. Це наша сила, – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Після нічиєї у Глазго "гірники" гарантували собі мінімум третє місце групи. Шахтар зберігає шанси і на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ, але для цього потрібно обігрувати РБ Лейпциг 2 листопада в останньому турі. Будь-який іншй результат відправить "помаранчево-чорних" у Лігу Європи.

Шахтар гарантував собі євровесну нічиєю з Селтіком – нове шоу Мудрика в ЛЧ, Сікан оформив промах року