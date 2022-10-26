Шахтар розписав нічию з Селтіком і гарантував собі як мінімум Ліги Європи. На гол Якумакіса "гірники" відповіли влучним ударом Михайла Мудрика.

Селтік – Шахтар – 1:1 – відео голів і огляд матчу з класним м'ячем Мудрика і фейлом Сікана

Sofa Score обрала найкращим гравцем матчу саме автора гола у складі Селтіка. Гру Якумакіса оцінили у 8,0. У складі Шахтаря найкращим став нападник Лассіна Тораоре (7,5). Далі йде голкіпер Анатолій Трубін (7,4). Михайло Мудрик і Микола Матвієнко отримали по 7,3.

У WhoScored теж обрали Якумакіса найкращим, поставивши нападнику 7,8. У Шахтаря найкращим був Мудрик – 7,7. Другим йде Богдан Михайліченко (7,2), топ-3 замкнув Анатолій Трубін (7,0).

Вирішальний матч у Лізі чемпіонів "гірники" зіграють 2 листопада у Варшаві проти РБ Лейпциг. Перемога виведе команду Йовічевіча в 1/8 ЛЧ, будь-який інший результат відправить у Лігу Європи.

Шахтар гарантував собі євровесну нічиєю з Селтіком – нове шоу Мудрика в ЛЧ, Сікан оформив промах року