"Селтік склав дуже хороше враження. Ми розуміли, що буде важкий матч. Готувалися до зустрічі ретельно.

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Тренер наголошував, що буде важче, ніж в матчі з РБ Лейпциг (4:1). Казав, що на цю мить Селтік може бути кращою командою за "биків". Тому ми дуже ретельно підійшли до матчу. Віддали всі сили на полі та зробили все задля перемоги, щоб порадувати наших уболівальників", – цитує Бондаря офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розписали бойову нічию з Селтіком (1:1) і з 4 очками посідають у групі F другу сходинку.

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