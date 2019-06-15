Сельта змирилася з втратою Максі Гомеса – гравець вибиратиме між Вест Хемом Ярмоленка і Валенсією

Уругвайський форвард Максі Гомес має декілька цікавих варіантів для продовження кар'єри.

Нападник Сельти зацікавив Вест Хем і Валенсію, інформує Sky Sports.

Вест Хем оголосив про перехід Форналса – він може зіграти на позиції Ярмоленка

Англійський та іспанський клуби зробили однакові пропозиції щодо трансферу 22-річного уругвайця – 29 мільйонів фунтів плюс бонуси. Клуб з Віго влаштовують такі умови, тому право вибору має сам футболіст.

Вест Хем прагнув підписати Гомеса ще минулого літа і в січні цього року, але взимку Сельта наполягала на виплаті суми відступних в 43,3 мільйона фунтів.

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За два останні сезони в Ла Лізі Максі Гомес забив 30 голів і віддав 11 передач в 71 матчі.