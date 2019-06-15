toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сельта змирилася з втратою Максі Гомеса – гравець вибиратиме між Вест Хемом Ярмоленка і Валенсією

18:30 83 Читать на русском
Сельта змирилася з втратою Максі Гомеса – гравець вибиратиме між Вест Хемом Ярмоленка і Валенсією
Максі Гомес / Reuters

Уругвайський форвард Максі Гомес має декілька цікавих варіантів для продовження кар'єри.

Нападник Сельти зацікавив Вест Хем і Валенсію, інформує Sky Sports.

Вест Хем оголосив про перехід Форналса – він може зіграти на позиції Ярмоленка

Англійський та іспанський клуби зробили однакові пропозиції щодо трансферу 22-річного уругвайця – 29 мільйонів фунтів плюс бонуси. Клуб з Віго влаштовують такі умови, тому право вибору має сам футболіст.

Вест Хем прагнув підписати Гомеса ще минулого літа і в січні цього року, але взимку Сельта наполягала на виплаті суми відступних в 43,3 мільйона фунтів.

Зінченко подорожчав на третину та зрівнявся з Ярмоленком за трансферною вартістю

За два останні сезони в Ла Лізі Максі Гомес забив 30 голів і віддав 11 передач в 71 матчі.

blog_ava
Україна U-20 – Південна Корея U-20: анонс фіналу чемпіонату світу-2019
08:00
5008
Теги
Англія Трансфери Валенсія Валенсія Вест Хем Вест Хем Сельта Сельта Максиміліано Гомес Максиміліано Гомес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео гола
    Збірна України — 19:13161 Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео гола
2
год
:
38
хв
Венесуела
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук