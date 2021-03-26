Не всім сподобався підхід Луїса Енріке до комплектації складу збірної Іспанії.

"Фурія Роха" продовжила серію без поразок у кваліфікаціях на чемпіонати світу до 63 матчів. Шлях у Катар піренейці почали нічиєю проти збірної Греції. Мало хто залишився задоволеним, а Сельта не могла втратити такий момент для тролінгу.

Іспанія – Греція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Клуб із Галісії не зміг пробачити Луїсу Енріке ігнор головного бомбардира команди – Яго Аспаса. Оскільки вчора Іспанії не вистачило якості саме в нападі, прес-служба "кельтів" знайшла оригінальний спосіб потролити фахівця.

У соцмережах Сельти з'явився промовистий відеоролик. Тут ми бачимо фото Аспаса у різному масштабі, а все супроводжується мелодією із кінофільму "Титанік", зіграною фальшиво. Які ще потрібні натяки!?

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