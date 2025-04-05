Сельта у рамках 30-го туру Ла Ліги 2024/25 перемогла Мальорку (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перед матчем на Балеарських остовах склалося тривладдя у боротьбі за останню путівку до єврокубків. Сельта, Райо Вальєкано та Мальорка мали рівну кількість очок – по 40 – при цьому мадридці свій матч вже зіграли, а галісійці тримали заповітну сьому сходинку. Поразка в цьому поєдинку була неприпустимою для господарів.

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Зустріч виявилась катастрофічно нудною. У першому таймі вболівальники побачили всього три удари, а по перерві їх назбиралось всього десять. Відкрити рахунок вдалося Мальорці, за яку вже на 17-й хвилині забив Вальєнт. Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги балеарців.

Втім, по перерві Сельта додала, відігравшись зусиллями Альфонсо Гонсалеса, якому асистував Дуран. На 72-й же хвилині гості вирвались уперед завдяки влучному пострілу Фернандо Лопеса – 1:2! Гольову передачу виконав Мінгеса.

Інших голів вболівальники не побачили. Фінальний свисток зафіксував надважливу перемогу галісійців, яким вдалося закріпитись у топ-7 із 3-очковим відривом.

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