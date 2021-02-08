В рамках 22-го туру іспанської Прімери Атлетіко наприкінці матчу втратив перемогу над Сельтою. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Мадридський Атлетіко у рідних стінах приймав Сельту. У першому таймі команди обмінялись голами. На 13-й хвилині Мальйо з правого флангу навісив у карний майданчик, де за спину захиснику забіг Санті Міна, який замкнув головою – 0:1. Вже під завісу тайму Суарес відгукнувся на блискучу розрізну від Льоренте і зрівняв рахунок.

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Одразу після перерви "матрацники" вирвались уперед – Ренан Лоді у штрафному майданчику скинув на дальню стійку, де Суарес в дотик замкнув, записавши до свого активу дубль. До кінця матчу гості відчайдушно намагались повернути рівновагу і на останніх хвилинах основного часу їм це вдалось – відзначився екс-зірка Шахтаря Факундо Феррейра. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

Завдяки цій мировій безсумнівний лідер першості Атлетіко збільшив відрив від найближчого переслідувача Барселони до 8-и пунктів (у підопічних Дієго Сімеоне ще й одна гра у запасі). Сельта розташувалась на 10-му місці чемпіонату.

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