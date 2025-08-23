Сельта втратила перемогу над Мальоркою на останніх хвилинах
В Іспанії відбулися чергові матчі другого туру. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".
Ла Ліга, 2-й тур
Мальорка – Сельта – 1:1
Гол: Морей, 87 – Руеда, 38
Атлетіко – Ельче – початок о 20:30
Відкривали ігровий день Мальорка та Сельта. Зустріч видалася дуже рівною і за моментами, і за володінням. Сельті вдалося забити класний гол наприкінці першого тайму. Сотело віддав на Руеду, а той точним, витонченим ударом переправив м'яч у ворота.
Мальорка відігралася завдяки тому, що Сельта розслабилася в кінці матчу. Морей увірвався у вільну зону в штрафному майданчику, куди відскочив м'яч і вдало пробив. У підсумку 1:1!
