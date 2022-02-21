Сельта та Леванте зустрічались у поєдинку 25-го туру Прімери. Результат зустрічі дізнавайтесь на Футбол 24.

"Жабенята" попри статус аутсайдера переважали суперника у першому таймі. По перерві підопічні Едуардо Коудета вирівняли ситуацію і забили.

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Це Франко Серві відзначився після результативного пасу від Хав'єра Галана. Леванте намагався бодай вирівняти ситуацію на табло, і йому це вдалось зробити до фінального свистка. Ситуацію на табло зрівняв Рохер.

Нічия дозволила Сельті піднятись на дев'яту сходинку турнірної таблиці Прімери з 32-ма заліковими балами. Леванте так і залишився останнім із 15-ма пунктами.

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