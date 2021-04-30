У поєдинку між Сельтою та Леванте можна було намалювати якесь турнірне значення, але воно було суто теоретичним. Математично галісійці могли зачепитись за єврокубки, відстаючи від сьомої позиції на вісім очок за п'ять матчів до кінця сезона, а левантійці на аналогічній дистанції трималися від зони вильоту – втім, у нинішній формі (3 перемоги на двох у 5-ти останніх турах) покинути середину таблиці практично нереально.

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Більш вмотивованими мали бути футболісти Леванте, які програли три останні поєдинки, але Сельта у першому таймі виглядала значно гостріше. Підопічні Едоардо куде могли заробити аж два пенальті й провели три хороших постріли з меж штрафного, в той час як у "жаб" навіть нічого згадати. До перерви галісійці так і не відкрили рахунок, але вже за п'ять хвилин після це зробив Мендес – Браїс отримав проникний пас від Аспаса й з правого кута воротарського покотив м'яч повз голкіпера. 1:0!

Цей гол аж ніяк не змінив змісту гри. Леванте намагався йти вперед, але жодного небезпечного моменту створити не вдавалося, в той час як Мендес міг забити другий гол вже на 58-й хвилині – його удар метрів з шести парирував Карденас. Після цього господарі змарнували ще кілька моментів, але на 74-й Сельта таки добилася свого: Каріколь прорвався лівим флангом і прострілив на дальню стійку, а Соларі замкнув – 2:0! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Сельта набрала 44 очки, піднявшись на дев'яту позицію у турнірній таблиці. До сьомої сходинки галісійцям не вистачає п'яти залікових балів, але конкуренти свої матчі проведуть завтра. Леванте, маючи в активі 38 пунктів, поки що тримається дванадцятим.

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