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Сельта віддала Емре Мора в оренду Олімпіакосу

15:14 90 Читать на русском
Сельта віддала Емре Мора в оренду Олімпіакосу
Емре Мор / Твіттер ФК Олімпіакос

Скандальний вінгер "кельтів" Емре Мор продовжує поневіряння по орендах.

Півзахисник іспанської Сельти Емре Мор продовжить кар’єру в Олімпіакосі, повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

Сельта оголосила про підписання скандального росіянина

За "червоно-білих" 22-річний футболіст виступатиме до кінця сезону, а Сельта заробить на оренді 410 тисяч євро. Окрім того, пірейці матимуть першочергове право викупу футболіста. Першу половину сезону Мор провів в оренді у Галатасараї.

Нагадаємо, півзахисник збірної Туреччини розпочав професіональну кар’єру футболіста у данському Норшелланні у 2015 році. За рік Мор перейшов у дортмундську Борусію за 9,75 млн євро. Погравши сезон за "джмелів" турок перебрався у Сельту за 13 млн євро, ставши найдорожчим трансфером "кельтів" в історії.

Однак гравець не знайшов спільної мови з тогочасним наставником іспанського клубу Хуаном Карлосом Унсуе, втративши місце в основі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 1,5 млн євро.

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