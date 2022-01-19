Чемпіонат Іспанії 2021/22, 21-й тур

Сельта – Осасуна – 2:0

Голи: Мальйо, 29, Міна, 38

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Сельта в рідних стінах приймала Осасуну. Вже у першому таймі галісійці оформили комфортну перевагу в рахунку: на 29-й хвилині Мальйо отримав скидку від Серві й вистрілив з лінії штрафного в ближній кут, а на 38-й Міна замкнув простріл від Аспаса – 2:0! Ці голи і вирішили долю протистояння, ставши єдиними у зустрічі. Господарі святкують перемогу.

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