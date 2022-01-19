Сельта у рідних стінах впевнено перемогла Осасуну
Осасуна в рамках 21-го туру Ла Ліги зазнала поразки від Сельти (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 21-й тур
Сельта – Осасуна – 2:0
Голи: Мальйо, 29, Міна, 38
Валенсія – Севілья – початок о 22:30
Зінченко не перейде в Бетіс – в Іспанії здивовані інформацією про інтерес до українця
Сельта в рідних стінах приймала Осасуну. Вже у першому таймі галісійці оформили комфортну перевагу в рахунку: на 29-й хвилині Мальйо отримав скидку від Серві й вистрілив з лінії штрафного в ближній кут, а на 38-й Міна замкнув простріл від Аспаса – 2:0! Ці голи і вирішили долю протистояння, ставши єдиними у зустрічі. Господарі святкують перемогу.
"Якщо не підпишу контракт з Реалом, залишусь серед корів": Пако Хенто – від гучної критики до легенди Мадрида