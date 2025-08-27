У середу, 27 серпня, відбувся поєдинок 6-го туру чемпіонату Іспанії між Сельтою та Бетісом (1:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 6-й тур

Сельта – Бетіс – 1:1

Голи: Альварес, 47 – Бартра, 45

Жирона погодила контракт з Ванатом – відомо, скільки може заробити Динамо

Поєдинок між Сельтою та Бетісом, який мав відбутися лише у 6-му турі, перенесли на більш ранній термін. Це зробили, щоб уникнути накладення цього туру з першим груповим тижнем Ліги Європи, де виступатиме клуб з Севільї.

Команді підійшли до очної дуелі з різними показниками. Якщо Сельта після двох турів мала у своєму доробку одне очко (клуб з Віго на старті несподівано поступився Хетафе, а потім розійшовся миром з Мальоркою), то Бетіс йшов поки без поразок (нічия з Ельче і перемога над Алавесом).

Гості у першому таймі володів ігровою перевагою і був ближчим до гола. Зрештою, під завісу тайму їм таки вдалось пробити оборону суперника, забивши "у роздягальню" – після навісу з кутового Бартра вистрибнув вище за інших і головою спрямував м'яч у нижній правий кут.

Та одразу по перерві Сельта відновила статус-кво. Тут у пригоді теж став корнер. Після подачі голкіпер був першим на м'ячі і кулаками вибив м'яч на лінію штрафного, звідки Альварес з лету пробив – Вальєс, здавалось, мав забирати сферу, але примудрився пропустити її поміж ніг.

Сельта на куражі побігла добивати суперника, але з завершальними ударами не склалось. Хоча перевага господарів за цим показником була колосальною (10 проти 1). Як наслідок, бойова нічия, яка дозволила Бетісу набрати 5 пунктів і піднятись на шосту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Сельта з 2-ма пунктами тринадцята.

Саленко вчасно пішов, Роналдо добив колишній клуб Луніна: 10 найгірших команд в історії Ла Ліги