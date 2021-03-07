Чемпіонат Іспанії 2020/21, 26-й тур

Уеска – Сельта – 3:4

Голи: Сіовас, 14, Мір, 17, Феррейро, 74 – Міна, 5, Ноліто, 37, Мальйо, 52, Бельтран, 77

Реал Сосьєдад – Леванте – початок о 19:30

Атлетік – Гранада – початок о 22:00

Ігрову програму неділі в іспанській Прімері відкривав поєдинок Уеска – Сельта. Ще у першому таймі команди влаштували справжню перестрілку. На 5-й хвилині гостей вивів уперед Міна, однак довго радіти їм не судило – на 14-й Сіовас зрівняв, а за декілька хвилин Мір поклав ще один – 2:1. Під завісу тайму гравці Сельти повернули "статус-кво" – відзначився Ноліто.

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Після перерви команди й не думали зупинятись і "гойдалка" тривала увесь матч – на 52-й Сельта знову вийшла уперед завдяки голу Мальйо, а на 74-й господарі ще раз зрівняли зусиллями Феррейро та Галана. За декілька хвилин Бельтран вкотре змінив рахунок на користь гостей – 3:4. Цей гол став останнім у матчі й фінальний свисток зафіксував перемогу Сельти.

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