В рамках програми дня у 27-му турі Ла Ліги провели кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 27-й тур

Сельта – Альмерія – 2:2

Голи: Сеферовіч, 10, Перес, 42 – Бабіч, 7, Пучмаль, 32

Вільяреал – Реал Сосьєдад – 2:0

Голи: Парехо, 77 (пен), Джексон, 81

Вилучення: Джексон, 90+1 (Вільяреал)

Атлетіко – Бетіс – 1:0

Гол: Корреа, 86

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Альмерія не змогла покинути зону вильоту, хоча була дуже близькою. Для цього необхідно було переграти Сельту на виїзді. Андалусійці двічі виходили уперед в зустрічі, але господарі дуже швидко відігрувались.

Рахунок було відкрито вже на 7-й хвилині після кутового, подачу з якого ефектно замкнув Бабіч. Втім, вже на 10-й Сеферовіч завершив контратаку господарів 2-в-2, переправивши у ворота простріл Вейги. До-речі, 20-річний хавбек долучився до 13 голів у 26-ти матчах Ла Ліги.

Помилка галісійців на власній третині на 32-й хвилині завершилась голом Пучмаля, але всього за 10 хвилин Сельта відновила статус-кво – Карлес Перес вистрілив з дальньої дистанції у правий нижній кут. 2:2! Після цього Альмерія затухла, завдавши всього три удари по перерві. Сельта домінувала, однак конвертувати перевагу в перемогу галісійцям не вдалося. Нічия на Балаідосі!

Вільяреал у рідних стінах впевнено переміг Реал Сосьєдад. Господарі домінували протягом усієї зустрічі, награвши майже на три очікуваних голи та двічі влучивши у каркас воріт, хоча баски теж створили кілька хороших моментів – зокрема, Кубо поцілив у поперечку. Тим не менш, сумарна гострота ударів "чурі-урдін" склала скромні 0,93 xG.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, та і в другому рахунок довго не вдавалося відкрити. Дотиснути Сосьєдад вдалося лишень наприкінці зустрічі – на 77-й хвилині вони заробили пенальті (Парехо реалізував його), а на 81-й Джексон пройшов двох захисників у штрафному й пробив у правий нижній кут. 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У турнірному плані це нічого не змінило. Реал Сосьєдад залишився четвертим, а Вільяреал йде шостим – втім, "жовта субмарина" наблизилась до зони ЛЧ на відстань чотирьох очок.

Бетіс гостював у Мадриді, намагаючись відірватись від Вільяреала на чотири залікових бали й заодно порівнятись із Сосьєдадом. Для цього потрібно було перемагати Атлетіко – втім, андалусійці провалились. Команда створила немало гострих атак, вивалюючись на ворота 3-в-1 і отримуючи м'яч у дуже небезпечних зонах, але завершення шкутильгало. За весь матч підопічні Мануеля Пеллегріні провели 6 ударів, награвши на мізерні 0,57 очікуваних голів.

Атлетіко створив набагато більше моментів, завдавши 13 пострілів на 1,66 xG. У господарів були і влучання в поперечку (Хіменес замкнув подачу Грізманна), і вривання на лінію воротарського, однак до голів справа ніяк не доходила.

Відкрити рахунок мадридцям вдалося лишень на 86-й хвилині зусиллями Корреа – той прийняв пас від Грізманна, накрутив трьох суперників у штрафному та пробив метрів з 12-ти. 1:0! "Матрацники" святкували мінімальну перемогу.

Гравці, які виходять на заміну в Атлетіко у поточному сезоні Ла Ліги, провели вже 14 голів. Це найбільший показник у топ-5 лігах Європи. Завдяки такій результативності команда Дієго Сімеоне збільшила відрив від четвертої позиції до шести очок.

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