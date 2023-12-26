Марко Гарсес став новим футбольним директором Сельти. Як інформує офіційний сайт галісійського клубу, він змінив португальця Луїша Кампуша, який до минулого тижня був зовнішнім радником клубу.

Легіонер Шахтаря може перебратися в Ла Лігу

Повідомляється, що роль Гарсеса в Сельті істотно відрізнятиметься від ролі Кампуша. До того ж, новий фахівець буде щодня присутній у клубі. Перед Марко стоятиме завдання з порятунку клубу в Ла Лізі за підсумками цього сезону. Він відповідатиме за кампанію під час зимового трансферного вікна.

Зараз Сельта посідає 19-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Раніше Гарсес працював спортивним директором футбольних клубів Пачука і Лос-Анджелес.

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