Сельта представила наступника Кампуша – його роль буде відрізнятися
Марко Гарсес візьме на себе роль футбольного директора передостанньої команди Ла Ліги.
Марко Гарсес став новим футбольним директором Сельти. Як інформує офіційний сайт галісійського клубу, він змінив португальця Луїша Кампуша, який до минулого тижня був зовнішнім радником клубу.
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Повідомляється, що роль Гарсеса в Сельті істотно відрізнятиметься від ролі Кампуша. До того ж, новий фахівець буде щодня присутній у клубі. Перед Марко стоятиме завдання з порятунку клубу в Ла Лізі за підсумками цього сезону. Він відповідатиме за кампанію під час зимового трансферного вікна.
Зараз Сельта посідає 19-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Раніше Гарсес працював спортивним директором футбольних клубів Пачука і Лос-Анджелес.
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