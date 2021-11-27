У суботу у 14-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 15-й тур

Алавес – Сельта – 1:2

Голи: Хоселу, 21 – Міна, 11, Аспас, 70

Нереалізований пенальті: Аспас, 70

Валенсія – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Солер, 19 (пен.) – Паласон, 64

Мальорка – Хетафе – 0:0

Сельта не виграла у жодному з чотирьох останніх матчів, тож у виїзній зустрічі проти Алавеса галісійцям була потрібна виключно перемога. Гості так сильно налаштувалися, що відкрили рахунок вже на 11-й хвилині – це Міна отримав проникну передачу на правий край штрафного й пробив по центру. Пачеко ніби й витягував цей удар, однак м'яч рикошетом від його кулака залетів за лінію воріт. 0:1! Втім, через 10 хвилин баски відігралися зусиллями Хоселу, якому вдалося замкнути крос від Ріохи у зону воротарського майданчика. 1:1!

Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву. В другому ж таймі корективи в гру внесла погода – у Віторія-Гастейсі пішов дощ, а потім і сніг. На полі побільшало контактної боротьби й рандомних моментів. В цій ситуації краще зорієнтувалася Сельта, яка на 68-й хвилині заробила пенальті – Аспас взявся його виконувати, однак Пачеко парирував бездарний удар низом по центру! Втім, Яго тут же зіграв на добиванні. 1:2! Цей гол виявився вирішальним. Галісійці святкують перемогу.

Валенсія вийшла вперед у матчі з Райо Вальєкано ще до середини тайму. Гості порушили правила у власному штрафному і Солер потужним ударом у дев'ятку покарав суперника з позначки. Цікаво, що за хвилину до цього Райо міг тріумфувати, якби Лопес був на кілька сантиметрів влучнішим.

Гонсалу Гедеш по перерві міг подвоювати перевагу "кажанів", але також був неточним. Натомість фортуна посміхнулась гостям – Паласон зіграв на добиванні і відновив статус-кво. Майже одразу Солер пробивав у лівий кут – Дімітрієвскі постріл не прогавив. Під кінець матчу Столе вдруге врятував свої ворота після удару Фульк'є. Нічия принесла Валенсії 19 очок і дев'яту сходинку турнірної таблиці, Райо Вальєкано з 24-ма балами – п'ятий.

Мальорка і Хетафе розписали наднудні нулі. Команди практично не створили жодного по-справжньому гольового моменту, а гості навіть не змогли завдати бодай одного удару у площину воріт. Як наслідок, Хетафе залишився передостаннім, а Мальорка чотирнадцятою.

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