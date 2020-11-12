Новим тренером Сельти став Едуардо Коудет, повідомляє офіційний сайт команди з Віго.

Сельта звільнила головного тренера – команда з жахливою серією без перемог зависла над зоною вильоту

46-річний аргентинський фахівець підписав з галасійським клубом контракт на два роки – угода діятиме до червня 2022 року. До слова, Коудет має досвід співпраці з Сельтою – у 2002 році у якості гравця він провів у складі своєї нової команди 9 матчів.

Попередньою командою Едуардо був бразильський Інтернасьйонал, в якому він працював з грудня 2019 року і з яким залишався на вершині турнірної таблиці бразильської Серії А впритул до свого відходу з команди.

Нагадаємо, останнім тренером Сельти був Оскар Гарсія, якого було звільнено 9 листопада. Після 9-ти турів в активі команди з Віго 1 перемога, 4 нічиї і 4 поразки і, як наслідок, 17-та сходинка турнірної таблиці Ла Ліги.

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