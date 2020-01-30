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Сельта оголосила про підписання скандального росіянина

30 січня 23:11 468 Читать на русском
Сельта оголосила про підписання скандального росіянина
Федір Смолов / Фото з відкритих джерел

Відомий російський футболіст Федір Смолов змінив холодну Росію на теплу Іспанію.

Форвард московського Локомотива Федір Смолов продовжить кар’єру у Сельті, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону. Вартість оренди – 1 млн євро. Окрім того, за "кельтами" закріплюється першочергове право викупу футболіста за 6 млн євро. Медогляд російського футболіста запланований на завтра.

У поточному сезоні Смолов взяв участь у 19 матчах Локомотива у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Контракт 29-річного гравця з московською командою розрахований до літа 2022 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

Сельта у чемпіонаті Іспанії йде у зоні вильоту, маючи у своєму активі 17 очок і випереджаючи останню команду Ла Ліги лише на два бали.

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