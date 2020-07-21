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Сельта офіційно підписала екс-хавбека Фейєнорда

21:42 - Читать на русском
Сельта офіційно підписала екс-хавбека Фейєнорда
Ренато Тапія / AFP

Сельта з Віго оголосила про трансфер півзахисника збірної Перу Ренато Тапію. У сезоні 2019/20 він захищав кольори роттердамського Фейєнорда.

Перуанський центрхав перебрався до Ла Ліги, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сельта підписала Тапію у статусі вільного агента. Його контракт із Фейєнордом завершив дію 30 червня. З галісійцями Тапія уклав 4-річну угоду. У Європі він виступає з 2013-го, коли перебрався в Твенте.

У сезоні 2019/20 Ренато Тапія провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Фейєнорд Фейєнорд Сельта Сельта Іспанія Ренато Ренато Тапія
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