Сельта офіційно підписала екс-хавбека Фейєнорда

Сельта з Віго оголосила про трансфер півзахисника збірної Перу Ренато Тапію. У сезоні 2019/20 він захищав кольори роттердамського Фейєнорда.

Перуанський центрхав перебрався до Ла Ліги, повідомляє офіційний сайт клубу.

Факундо Феррейра та ще 3 виконавці покинуть Еспаньйол після вильоту з Прімери

Сельта підписала Тапію у статусі вільного агента. Його контракт із Фейєнордом завершив дію 30 червня. З галісійцями Тапія уклав 4-річну угоду. У Європі він виступає з 2013-го, коли перебрався в Твенте.

У сезоні 2019/20 Ренато Тапія провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі.

Реал-1990: бізнесмен, ведучий телепередачі для дітей та тренер-невдаха – чим живуть чемпіони Прімери 30 років опісля