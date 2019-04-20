Сельта на своєму полі перемогла Жирону: 33-й тур Ла Ліги, матчі суботи

У 33 турі Прімери Жирона на виїзді поступилась Сельті. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 33-й тур

Сельта – Жирона – 2:1

Голи: Аспас, 34, Буфал, 69 – Порту, 48

Ейбар – Атлетико – початок матчу о 17:15

Райо Вальєкано – Уеска – початок матчу о 17:15

Барселона – Реал Сосьєдад – початок матчу о 21:45

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У першому матчі 33 туру чемпіонату Іспанії Сельта на своєму полі приймала Жирону. Представників нижньої частини турнірної таблиці – 17 та 14 місця – відділяло лише 2 пункти, тому боротьба обіцяла бути запеклою.

У першому таймі Сельта володіла шаленою перевагою, що втілилось у забитий гол на 34-й хвилині: Яго Аспас після передачі Софьяна Буфала відкрив рахунок у матчі. На 48-й хвилині Жирона зусиллями Крістіана Порту зрівняла рахунок. А за двадцять хвилин вже сам Буфал завдяки рикошету від стійки воріт вивів Сельту вперед.

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