В рамках 25-го туру іспанської Прімери Вальядолід на виїзді не зумів втримати перемогу над Сельтою. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 25-й тур

Сельта – Вальядолід – 1:1

Голи: Мурільйо, 90+4 – Орельяна, 70

Кадіс – Бетіс – початок о 17:15

Гранада – Ельче – початок о 19:30

Вільяреал – Атлетіко – початок о 22:00

Недільну ігрову програму іспанської Прімери розпочинав поєдинок Сельта – Вальядолід. Перша половина зустрічі була досить нудною. Лише кілька моментів, однак їх було важко назвати небезпечними. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі гольова засуха тривала до 70-ї хвилини, коли Орельяна своєчасно опинився на добиванні у штрафному майданчику і пробив у порожні ворота. Це змусило господарів прокинутись та одразу кинутись в атаку. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу рахунок зрівняв Мурільйо. У підсумку – бойова нічия.

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