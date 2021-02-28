Сельта на останніх хвилинах компенсованого часу вирвала нічию у Вальядоліда
В рамках 25-го туру іспанської Прімери Вальядолід на виїзді не зумів втримати перемогу над Сельтою. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 25-й тур
Сельта – Вальядолід – 1:1
Голи: Мурільйо, 90+4 – Орельяна, 70
Кадіс – Бетіс – початок о 17:15
Гранада – Ельче – початок о 19:30
Вільяреал – Атлетіко – початок о 22:00
Недільну ігрову програму іспанської Прімери розпочинав поєдинок Сельта – Вальядолід. Перша половина зустрічі була досить нудною. Лише кілька моментів, однак їх було важко назвати небезпечними. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.
Габріел розплакався після питання про можливий виліт Валенсії з Ла Ліги
У другому таймі гольова засуха тривала до 70-ї хвилини, коли Орельяна своєчасно опинився на добиванні у штрафному майданчику і пробив у порожні ворота. Це змусило господарів прокинутись та одразу кинутись в атаку. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу рахунок зрівняв Мурільйо. У підсумку – бойова нічия.