Сельта мінімально здолала Атлетік, Мальорка удома впевнено переграла Еспаньйол: 8-й тур Прімери, матчі неділі

У неділю в рамках 8-го туру Прімери відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 8-й тур

Мальорка – Еспаньйол – 2:0

Голи: Будімір, 37, Севілья, 73

Сельта – Атлетік – 1:0

Гол: Аспас, 74

Вальядолід – Атлетіко – початок матчу о 17:00

Реал Сосьєдад – Хетафе – початок матчу о 19:30

У першому матчі неділі 8-го туру Прімери Мальорка приймала Еспаньйол. Острів'яни відкрили рахунок наприкінці першого тайму – затяжна позиційна атака господарів закінчилась прострілом Састре вздовж воріт, яку незначним дотиком замкнув Будімір. По перерві гості більше володіли м'ячем, однак Мальорка виглядала значно гостріше, тож не дивно, що господарі зуміли подвоїти власну перевагу – Севілья зіграв на добиванні та класно поцілив у кут з лінії штрафного. Більше рахунок у матчі не змінювався; упевнена перемога Мальорки 2:0.

У іншому матчі Сельта вдома приймала Атлетік. 18-а команда Прімери, здавалося, не мала багато шансів, аби зачіпитися за очки у протистоянні з міцним Атлктіком, однак суха нічия після першого тайму вселяла надії господарям. А по перерві Сельта й зовсім вийшла уперед завдяки голу Аспаса з передачі Санті Міни. Натомість Атлетік не зміг нічим відповісти – 1:0 у підсумку.

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