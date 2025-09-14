Жирона гостюватиме на полі Сельти в рамках 4-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Сельта – Жирона відбудеться сьогодні, 14 вересня. Стартовий свисток на Естадіо Балаїдос пролунає о 15:00 за київським часом.

Іспанський журналіст оцінив трансфер Ваната в Жирону – схожість з форвардом Барселони і відмінність від Довбика

Де дивитися Сельта – Жирона? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

Владислав Ванат після переходу з Динамо дебютує за Жирону і відразу потрапляє у стартовий склад. Двом іншим українцям пощастило менше – Владислав Крапивцов залишився у запасі, а Віктор Циганков досі травмований і опинився поза заявкою.

Стартовий склад Сельти: Раду – Х. Родрігес, Домінгес, Фернандес – Каррейра, Сотело, Моріба, Мінгеса – Аспас (к), Жутгла, Дуран.

Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Арнау (к), Рейс, Блінд, Морено – Вітсель, Унаї – Аспрілья, Іван Мартін, Рока – Ванат.