Сельта – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Сельта приймає мадридський Реал в поєдинку 1-го туру Ла Ліги 2019/20. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".
Матч та онлайн-трансляція Сельта – Реал розпочнеться о 18:00 за київським часом. У випадку перемоги мадридці вже в першому турі відірвуться від Барселони на 3 очки, адже каталонці вчора поступилися Атлетіку Більбао.
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Зазначимо, що Зінедін Зідан не випустив у стартовому складі жодного літнього новачка.
Сельта – Реал: стартові склади команд
Сельта: Рубен, Кевін, Костас, Араухо, Оласа, Бельтран, Лоботка, Мендес, Деніс Суарес, Аспас, Фдес
Реал: Куртуа, Одріосола, Рамос, Варан, Марсело, Каземіро, Кроос, Модріч, Бейл, Вінісіус, Бензема
Запасні: Навас, Мілітао, Начо, Хамес, Лукас Васкес, Йовіч, Іско
Сельта – Реал Мадрид: онлайн-відеотрансляція матчу