Сельта – Реал: Хамес та Бейл потрапили до заявки мадридців на матч 1-го туру Ла Ліги

Гарет Бейл та Хамес Родрігес, яких Реал активно намагався продати протягом літа, можуть зіграти за "вершкових" у першому офіційному матчі сезону.
Тренерський штаб Реала визначився із заявкою команди на матч 1-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти.
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У списку опинилося 22 гравці: Навас, Куртуа, Альтубе; Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одріосола; Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Хамес, Іско; Бензема, Бейл, Васкес, Йовіч, Б. Діас, Вінісіус.
До слова, поєдинок Сельта – Реал відбудеться завтра, 17 серпня, у Віго на стадіоні Балаідос. Початок зустрічі о 18:00.
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