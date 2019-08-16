toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО БАВАРІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Сельта – Реал: Хамес та Бейл потрапили до заявки мадридців на матч 1-го туру Ла Ліги

22:45 70 Читать на русском
Сельта – Реал: Хамес та Бейл потрапили до заявки мадридців на матч 1-го туру Ла Ліги
Гарет Бейл та Хамес Родрігес / соцмережі

Гарет Бейл та Хамес Родрігес, яких Реал активно намагався продати протягом літа, можуть зіграти за "вершкових" у першому офіційному матчі сезону.

Тренерський штаб Реала визначився із заявкою команди на матч 1-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти.

Азар ризикує пропустити кілька тижнів через травму

У списку опинилося 22 гравці: Навас, Куртуа, Альтубе; Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одріосола; Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Хамес, Іско; Бензема, Бейл, Васкес, Йовіч, Б. Діас, Вінісіус.

До слова, поєдинок Сельта – Реал відбудеться завтра, 17 серпня, у Віго на стадіоні Балаідос. Початок зустрічі о 18:00.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон

blog_ava
Суркіс серйозно розглядав кандидатуру Вернидуба на посаду наставника Динамо, – журналіст
12:25
10164
Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Хамес Родрігес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
57
хв
Ворскла
14:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук