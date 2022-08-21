Реал стартував у чемпіонаті з двох перемог. Після важкого успіху з Альмерією мадридці розбили Сельту на Балаїдосі. Спершу команди обмінялися 11-метровими – Бензема та Аспас безпомилково виконали вироки. А потім на авансцену вийшов Модріч.

Реал Мадрид розгромив Сельту – Модріч забив шедевральний гол, Азар не реалізував пенальті

Лука забив шикарним ударом з-за меж штрафного, підкрутивши м'яч в дальній кут. Вже по перерві хорват вирізав класний пас у розріз на Вінісіуса, який перетворився на асист. Крапку в матчі поставив Вальверде, а Азар не зумів реалізувати пенальті.

Так Модріч відсвяткував з Реалом 200 перемогу в Прімері. Коли він йшов з поля на 77 хвилині, йому аплодували вболівальники Сельти. Перфоманс світового рівня, і це вже без Каземіро та Крооса.