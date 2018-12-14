Сельта – Леганес: Лунін потрапив до заявки на матч Прімери

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін потрапив до заявки на матч 16 туру Ла Ліги проти Сельти.

Лунін не потрапив до списку 11-и гравців, які розпочнуть матч з перших хвилин і залишиться на лаві для запасних, поступившись місцем в воротах Івану Куельяру.

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Відзначимо, що матч Сельта – Леганес розпочнеться о 22:00.

Також нагадаємо, що Лунін в поточному сезоні зіграв за Леганес 4 матчі, в яких пропустив два голи і три поєдинки відстояв "на нуль".

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