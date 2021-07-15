Український захисник Євген Селін став гравцем Десни, повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.

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33-річний оборонець підписав контракт з командою Олександра Рябоконя терміном на один рік.

Нагадаємо, Селін – вихованець алчевської Сталі, де й розпочав професіональну кар'єру у 2006 році. В Україні встиг пограти за Металіст (двічі), Ворсклу та Динамо.

За кордоном захищав кольори грецьких Платаніаса і Астераса, угорського МТК та кіпрського Анортосіса. Також в активі Євгена 15 матчів за збірну України (зокрема, і на домашньому Євро-2012).

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