Схоже, у Руслана Костишина була і справді серйозна причина для відрахування Євгена Селезньова із Колоса.

Напередодні Селезньова відрахували з команди з ініціативи головного тренера. Причиною стало грубе порушення режиму.

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Як повідомляє UA-Футбол з посиланням на власні джерела, 35-річний форвард прибув на контрольний матч проти брестського Руху у стані алкогольного сп'яніння, за що був одразу вигнаний з команди. Раніше Колос повідомляв, що Євген відіграв у спарингу 10 хвилин, після чого його замінили, але джерело стверджує, що він не грав взагалі.

Додамо, що Селезньов підписав контракт з Колосом 2 вересня минулого року. Нападник провів 12 матчів, відзначився 5 голами (усі – з пенальті) та одним асистом.

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