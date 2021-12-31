Форвард Колоса Євген Селезньов розповів, чи не планує повісити бутси на цвях найближчим часом.

"Важке питання. Я дуже багато зараз тренуюся. Люблю хокей, бокс. У мене в тиждень по 11-12 тренувань паралельно з футболом. Поки витримає мій організм – буду до кінця.

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Дуже хочу побити рекорд. Для мене це ідея фікс, це все для мене", – сказав Селезньов у коментарі Футбольному формату.

Зауважимо, Максим Шацьких є лідером бомбардирських перегонів УПЛ за всі часи – в його активі 124 голи. Євген Селезньов наразі забив 116 м'ячів.

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