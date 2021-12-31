Селезньов зізнався, які фактори впливатимуть на рішення завершити кар'єру
Форвард Колоса Євген Селезньов розповів, чи не планує повісити бутси на цвях найближчим часом.
"Важке питання. Я дуже багато зараз тренуюся. Люблю хокей, бокс. У мене в тиждень по 11-12 тренувань паралельно з футболом. Поки витримає мій організм – буду до кінця.
"Я вітався з 4-5 футболістами, інші через мою зарплату не віталися": Селезньов пригадав період виступів в Іспанії
Дуже хочу побити рекорд. Для мене це ідея фікс, це все для мене", – сказав Селезньов у коментарі Футбольному формату.
Зауважимо, Максим Шацьких є лідером бомбардирських перегонів УПЛ за всі часи – в його активі 124 голи. Євген Селезньов наразі забив 116 м'ячів.
Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ