"УПЛ змінилася кардинально. Тут взагалі нічого дивного. Це залишки того чемпіонату, що був. Селезньов як змінився? Селезньов почав думати, як продовжити свою кар'єру.

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Зараз моя головна мотивація – стати першим бомбардиром в УПЛ. Так, чесно, я не приховую. Я прийшов лише за цим, хочу це зробити. Якби я залишився в Україні – був би на 50-60 голів вже попереду. Перехід в Кубань – моя помилка", – сказав Селезньов у програмі Трендець.

Нагадаємо, останнім клубом Євгена був Бурсаспор – у сезоні-2019/20 українець провів у футболці турецького клубу 28 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти. На початку сезону-2020/21 нападник приєднався до Колоса.

У бомбардирському доробку Селезньова 111 голів в УПЛ – його випереджають Сергій Ребров (123) і Максим Шацьких (124).

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