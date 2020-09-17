Селезньов зізнався, навіщо повернувся в УПЛ
Форвард Колоса Євген Селезньов розповів про бажання побити бомбардирський рекорд чемпіонату України.
"УПЛ змінилася кардинально. Тут взагалі нічого дивного. Це залишки того чемпіонату, що був. Селезньов як змінився? Селезньов почав думати, як продовжити свою кар'єру.
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Зараз моя головна мотивація – стати першим бомбардиром в УПЛ. Так, чесно, я не приховую. Я прийшов лише за цим, хочу це зробити. Якби я залишився в Україні – був би на 50-60 голів вже попереду. Перехід в Кубань – моя помилка", – сказав Селезньов у програмі Трендець.
Нагадаємо, останнім клубом Євгена був Бурсаспор – у сезоні-2019/20 українець провів у футболці турецького клубу 28 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти. На початку сезону-2020/21 нападник приєднався до Колоса.
У бомбардирському доробку Селезньова 111 голів в УПЛ – його випереджають Сергій Ребров (123) і Максим Шацьких (124).
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