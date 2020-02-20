Селезньов зізнався, чому не збирається ставати тренером

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов розповів про свої плани після завершення професіональної кар'єри гравця.

"Є план, але зараз не хочу говорити. Тренером – ні, це покоління я не зможу тренувати. Я розумію футбол в якомусь своєму дрібному просторі. Можливо, я розумію лише це, можливо, я поки не усвідомлюю, що ще я не розумію в зв'язку зі своєю недосвідченістю.

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Але, гадаю, тренер з мене буде не найкращий. А якщо ти не найкращий – ти ніхто. Ти це розумієш, ти був найкращим, а якщо ти другий, є тільки одна золота медаль. Тому я знаю, що буду робити далі. Я розмовляв з Григорієм Козловським", – пояснив Селезньов для YouTube-каналу Міля.

До слова, саме українець є найкращим бомбардиром Бурсаспора в поточному сезоні. У активі 34-річного форварда сім голів та один асист в 16 матчах турецької Ліги 1.

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