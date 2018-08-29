Селезньов замінить травмованого Бєсєдіна в збірній України

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився, ким замінить форварда Динамо Артема Бєсєдіна, який отримав травму і, схоже, не зможе допомогти команді в матчах проти Чехії та Словаччини.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко вирішив викликати з резервного списку нападника турецького Акхісара Євгена Селезньова, який повинен замінити Артема Бєсєдіна, повідомляє Zbirna.сom.

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У нинішньому сезоні Селезньов забив за Акхісар три м'ячі у трьох матчах. Цікаво, що 33-річний футболіст не може відзначитись за збірну України впродовж 10 матчів поспіль. Ввостанє Євген забивав за "синьо-жовтих" 14 листопада 2015 року в поєдинку проти Словенії.

До слова, вчора Олександр Хацкевич повідомив, що нападник Динамо Артем Бєсєдін вибув мінімум на два тижні.

Відзначимо, перший поєдинок Ліги націй між збірними Чехії та України відбудеться 6 вересня в містечку Угерське-Градіште. Початок матчу – 21.45 за київським часом.

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