Закарпатці завдяки голу на останніх хвилинах зуміли здолати Олександрію з рахунком 1:0. Для 36-річного форварда це був перший за понад півроку матч.

Селезньов вилаявся на представників Олександрії під час перерви, – ЗМІ

Після поєдинку Євген завітав у післяматчеву студію ТК Футбол, де несподівано почав відповідати на запитання журналістів українською мовою. "Дякую за привітання. Це дуже приємно через півроку повернутись у великий футбол. Це дуже файні емоції... Ви пробачте мене за мою українську, але я буду більше нею спілкуватись", – наголосив Селезньов і продовжив говорити далі.

Цікаво, що ветеран також дав "обітницю" не розмовляти близько 6 місяців із пресою.

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