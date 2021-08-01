Селезньов заговорив українською після перемоги Миная – відео дня
Форвард Миная Євген Селезньов намагався порадувати своїх прихильників знанням рідної мови.
Закарпатці завдяки голу на останніх хвилинах зуміли здолати Олександрію з рахунком 1:0. Для 36-річного форварда це був перший за понад півроку матч.
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Після поєдинку Євген завітав у післяматчеву студію ТК Футбол, де несподівано почав відповідати на запитання журналістів українською мовою. "Дякую за привітання. Це дуже приємно через півроку повернутись у великий футбол. Це дуже файні емоції... Ви пробачте мене за мою українську, але я буду більше нею спілкуватись", – наголосив Селезньов і продовжив говорити далі.
Цікаво, що ветеран також дав "обітницю" не розмовляти близько 6 місяців із пресою.
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