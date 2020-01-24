Селезньов забив у четвертому матчі поспіль і приніс перемогу Бурсаспору – кінцівку зіпсувала червона картка українця

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов показує феноменальну результативність в останніх матчах.

Перша ліга Туреччини, 19 тур

Акхісар – Бурсаспор – 0:1

Гол: Селезньов, 57

Вилучення: Селезньов, 88

Українець став головним героєм гостьового поєдинку проти Акхісара (до слова, Селезньов виступав за цю команду у першій частині сезону 2018/19). Бурсаспор володів перевагою упродовж всього першого тайму, однак забити не зумів. Селезньов виправив ситуацію вже по перерві.

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На 57-й хвилині форвард "зелених крокодилів" головою замкнув подачу Сердара Озкана з лівого фланга. Саме цей м'яч і став єдиним у зустрічі, Акхісар так і не спромігся відповісти на точний удар Селезньова. Українець продовжив свою забивну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів – строго по одному голу в кожному турі. Всього у активі нападника 9 точних ударів і один асист за Бурсаспор. Щоправда, у наступному матчі Селезньов не зможе продовжити свої бомбардирські подвиги. Під завісу зустрічі 34-річний форвард отримав другу жовту картку і пішов відпочивати до фінального свистка.

Перемога дозволила "зеленим крокодилам" вирватися на другу сходинку турнірної таблиці, яка гарантує вихід в еліту (щоправда, у Ерзурума є гра в запасі).

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