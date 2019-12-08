Селезньов забив гол за Бурсаспор у другому поєдинку поспіль

Український форвард Євген Селезньов відзначився забитим м'ячем у матчі 14-го туру першого дивізіону Туреччини. Втім, цей гол не дозволив Бурсаспору здобути бодай нічию.

Чемпіонат Туреччини. Перша ліга, 14 тур

Бурсаспор – Гіресунспор – 2:3

Голи: Акман, 79, Селезньов, 86 – Кесім, 7, Русеску, 34 (пен), 51

Євген Селезньов забив гол у другому поєдинку Бурсаспора поспіль. Після м'яча в Кубку Туреччини українець вразив ворота Гіресунспора вже в рамках чемпіонату.

На 86-й хвилині 34-річний українець виявився найспритнішим у штрафному майданчику гостей та скоротив відставання Бурсаспора до мінімуму. Втім, господарі не змогли уникнути поразки та залишилися на 4-й позиції (23 очки).

Селезньов у сезоні 2019/20 зіграв 12 матчів у всіх турнірах та забив 5 голів.

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