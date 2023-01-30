Екс-зірки збірної України можуть розгубити фізичну форму, але не майстерність.

Днями у Львові відбувся благодійний футзальний турнір на підтримку ЗСУ. Одним з фаворитів виглядала команда Леопарди, за яку заявили екс-гравців збірної України – Селезньова, Алієва та Федецького.

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Зірки видали кілька розкішних моментів, але навряд щось може зрівнятися з голом Селезньова у ворота Гумористів. 37-річний нападник отримав передачу від Алієва і геніальним дотиком п'яти перекинув голкіпера. Переможцями турніру стали саме Леопарди.

Нагадаємо, Селезньов відіграв за Минай 8 хвилин у нинішньому сезоні УПЛ. Проблемою ветерана називають не лише погану фізичну форму, а й конфлікт з головним тренером Володимиром Шараном. Наразі Євген забив 117 м'ячів в рамках елітного дивізіону України – до повторення рекорду Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.

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