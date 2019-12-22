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Селезньов забив черговий гол за Бурсаспор, однак не врятував команду від поразки

20:11 467 Читать на русском
Селезньов забив черговий гол за Бурсаспор, однак не врятував команду від поразки
Євген Селезньов / фото з відкритих джерел

Український форвард відзначився забитим голом у матчі першого дивізіону Туреччини проти Менемен Беледієспора.

Чемпіонат Туреччини. Перша ліга, 16 тур

Менемен Беледієспор – Бурсаспор – 2:1

Голи: Чеченоглу, 66, Озгюн, 75 – Селезньов, 36.

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Український форвард відкрив рахунок у матчі – він першим зорієнтувався у метушні, яка виникла у штрафному майданчику господарів. Однак Бурсаспор не зміг втримати перевагу. В другому таймі команда Селезньова пропустила два голи і зазнала 5 поразки в сезоні.

Зазначимо, що цей гол став для українця 3 в поточному розіграші Першої ліги Туреччини, а всього у сезоні він забив 6 голів. Наразі його команда посідає 7 місце в турнірній таблиці.

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