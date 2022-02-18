Селезньов: Якщо Минай вилетить з УПЛ, я закінчу кар'єру
Форвард закарпатців Євген Селезньов розповів, що може змусити його повісити бутси на цвях.
"Тільки слабкий завершує кар'єру тоді, коли не виходить нічого. Потрібно працювати. Що мною керує зараз? Важко відповісти. Я ще не награвся у футбол. Хочеться не лише грати, а й тренуватись. Я дуже люблю спорт та не можу без нього. Це може бути хокей, бокс, волейбол, баскетбол, футбол.
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Чи залишиться Минай у Прем'єр-лізі? Я пообіцяв, що лишиться. Ви побачите, у чому сила Миная. Якщо ми не залишимося, то я одразу завершу кар'єру. Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти. Хто возив Динамо у другому таймі так, як ми? Навіть Шахтар так не грав", – сказав Селезньов в інтерв'ю клубному YouTube-каналу закарпатців.
Зауважимо, Євген повернувся в Україну з наміром стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату. Рекорд – 124 голи, а в Селезньова зараз 117.
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