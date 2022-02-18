"Тільки слабкий завершує кар'єру тоді, коли не виходить нічого. Потрібно працювати. Що мною керує зараз? Важко відповісти. Я ще не награвся у футбол. Хочеться не лише грати, а й тренуватись. Я дуже люблю спорт та не можу без нього. Це може бути хокей, бокс, волейбол, баскетбол, футбол.

Селезньов: Почуваюся, як старий пердун

Чи залишиться Минай у Прем'єр-лізі? Я пообіцяв, що лишиться. Ви побачите, у чому сила Миная. Якщо ми не залишимося, то я одразу завершу кар'єру. Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти. Хто возив Динамо у другому таймі так, як ми? Навіть Шахтар так не грав", – сказав Селезньов в інтерв'ю клубному YouTube-каналу закарпатців.

Зауважимо, Євген повернувся в Україну з наміром стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату. Рекорд – 124 голи, а в Селезньова зараз 117.

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