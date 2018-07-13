Селезньов скептично оцінив виступ Росії на ЧС-2018 і загалом російський футбол

Український нападник Євген Селезньов поділився враженнями від російського чемпіонату та виступів команди Росії на ЧС-2018.

"Не можу сказати, сильна у Росії ліга або слабка. Але ось в футбол там не грають. Три-чотири команди видовищні, атакують. А що роблять інші? Центр поля практично не переходять.

В Туреччині чемпіонат яскравіший. Навіть чемпіонат України чотири-п'ять років тому перевершував ваш за рівнем. У нас грали в футбол. Ні, я нікого не хочу образити. Але в Україні футбол був цікавіший.

Група у Росії на ЧС-2018 була така собі. Саудівська Аравія і Єгипет без Салаха. Якби з неї не вийшли, тоді треба було вам закінчувати з футболом. Я не сумнівався, що Росія потрапить в плей-офф.

Матч проти Іспанії? Давайте називати речі своїми іменами. 75 відсотків проти 25 володіння м'ячем на користь Іспанії. Так? Дзюба заробив пенальті. А ще шанси у вас хіба були? Гра з Хорватією... Я сам футболіст і розумію, що відбувалося на полі. Ваші все правильно робили. Сіли в оборону і чекали своїх шансів", – розповів Селезньов порталу Спорт-Експрес.

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