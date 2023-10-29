Селезньов влаштував чергову клоунаду зі своєю посадою в СК Дніпро-1: "Не знаю, як мене записали"
Екс-форвард збірної України Євген Селезньов (не)розповів, чим займається у дніпровському клубі.
"Не знаю, як мене записали. Брали, як скаута. Зараз виконую ці функції. Має бути коннект між гравцями та керівництвом.
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Я нещодавно завершив кар'єру, тому мені це трохи ліпше дається. Якщо чимось можу допомогти, я допоможу.
Як Юрій Максимов вплинув на колектив? 5 перших матчів ми не програли, 4 з них виграли. Він дуже кваліфікований тренер. Що мені подобається, це дуже гарна атмосфера у команді. Це дуже важливо, щоб показувати результат, тому що футболіст має бути задоволеним", – сказав Селезньов у коментарі прес-службі Кривбаса.
Нагадаємо, Євген вже не вперше не може пояснити, чим займається в СК Дніпро-1, натякаючи на роль "вільного художника".
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