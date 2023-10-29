"Не знаю, як мене записали. Брали, як скаута. Зараз виконую ці функції. Має бути коннект між гравцями та керівництвом.

"Там, де гроші – мене нема": Селезньов оцінив перспективи СК Дніпро-1 після арешту Коломойського

Я нещодавно завершив кар'єру, тому мені це трохи ліпше дається. Якщо чимось можу допомогти, я допоможу.

Як Юрій Максимов вплинув на колектив? 5 перших матчів ми не програли, 4 з них виграли. Він дуже кваліфікований тренер. Що мені подобається, це дуже гарна атмосфера у команді. Це дуже важливо, щоб показувати результат, тому що футболіст має бути задоволеним", – сказав Селезньов у коментарі прес-службі Кривбаса.

Нагадаємо, Євген вже не вперше не може пояснити, чим займається в СК Дніпро-1, натякаючи на роль "вільного художника".

Кривбас розгромив СК Дніпро-1 завдяки перфомансу Кузика – Вернидуб обірвав тріумфальну ходу Максимова й зберіг лідерство