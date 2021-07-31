36-річний нападник конфліктував з оборонцем Олександрії Владиславом Бабогло та одним із членів тренерського штабу суперника, стверджує UA-Футбол.

Повернення Селезньова та драма останніх секунд у відеоогляді матчу Минай – Олександрія

За інформацією джерела, Селезньов назвав гравця гостей "повією" та закликав "вийти віч-на-віч". Все це відбувалось під час перерви у підтрибунному приміщенні. Цікаво, що перед другим таймом Євген отримав гірчичник від Віталія Романова, про що оголосив диктор стадіону в Ужгороді.

До слова, це був перший офіційний матч ветерана після більш ніж піврічної паузи, спровокованої скандалом у Колосі.

Минай на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Олександрією