– Як думаєте, коли закінчиться війна?

– Коли мізки з'являться у тих, хто збожеволів і подумав, що наша Україна належить їм. Я досі шокований їхнім вчинком. Це не просто нелюдяно, це тваринний вчинок. І те, тварини чистіші, ніж вони. Ніколи не міг уявити, що ці люди не мають душі. Вони просто взяли та напали на сусідів: вбивають дітей, розстрілюють будинки. Вони збожеволіли.

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– Що зараз із вашим будинком?

– Мені начхати, що з моїм будинком! Я хвилююся за свою країну. Мій дім – це Україна! – заявив Селезньов в інтерв'ю Fanday.

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