У сім'ї колишнього нападника Шахтаря, Дніпра та національної збірної України Євгена Селезньова поповнення.

У своїх соцмережах Євген Селезньов поділився радісною новиною – екс-футболіст вдруге став батьком. Дружина колишнього нападника Валерія Аксельрод народила хлопчика.

Пара назвала сина Олександром. Селезньов виклав фото в інстаграм з підписом: "Ми на тебе чекали Олександр Євгенович". Варто зауважити, що у 40-річного екс-футболіста є також син від першого шлюбу Руслан.

Селезньов завершив професіональну кар'єру у 2023 році. Євген виступав за низку клубів, включаючи Шахтар, з яким виграв Кубок УЄФА (2008/09).

Наразі Селезньов виступає за медіаклуб Армат.

