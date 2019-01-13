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Селезньов в Іспанії зустрівся з легендарним аргентинським нападником

09:24 1977 Читать на русском
Селезньов в Іспанії зустрівся з легендарним аргентинським нападником
Євген Селезньов / фото: ФК Малага

Новачок Малаги Євген Селезньов похизувався світлиною з відомим колишнім нападником збірної Аргентини Клаудіо Каніджою.

Український нападник Євген Селезньов, який днями став гравцем Малаги, потроху адаптовується в Іспанії. Форвард виклав в Instagram світлину з колишнім одіозним нападником збірної Аргентини Клаудіо Каніджою, якому кілька днів тому виповнилось 52 роки.

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"З легендою", – підписав фото українець.

До слова, Селезньов не потрапив у заявку Малаги на найближчий поєдинок Сегунди. Наставник "анчоусів" пояснив це тим, що нападнику необхідно набрати форму.

Клаудіо Каніджа. Як стати другом Марадони, нюхати кокаїн і пропустити Кубок світу через відмову постригтися

With legend!!!️️️Claudio Caniggia

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Теги
Українці за кордоном Іспанія Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Клаудіо Каніджа
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