Форвард Євген Селезньов, схоже, все ж розглядає варіант із трансфером у Верес, якщо той підвищиться у класі за підсумками сезону.

35-річний ветеран мав розмову Юрієм Віртом щодо потенційного переходу, стверджує Андрій Сеньків у програмі ТаТоТаке. Цікаво, що сам наставник Вереса спростував цей інсайд.

Селезньов провів перемовини з лідером Першої ліги – ЗМІ назвав важливу умову для трансферу

За інформацією журналіста, клуб з Рівного налаштований запропонувати Селезньову угоду на півроку у разі виходу Вереса в УПЛ. Сам Євген готовий на серйозні фінансові поступки, щоб все ж стати найкращим бомбардиром УПЛ. Аби вийти на "чисте" перше місце, ветерану треба забити 8 м'ячів. Селезньов, до слова, навіть відмовив у трансфері клубу із Казахстану.

Нагадаємо, Євген був виключений зі складу Колоса після конфлікту на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні нападник провів 12 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.

Рівняни ж мають хороші шанси на підвищення у класі. Верес лідирує у турнірній таблиці Першої ліги, маючи ще три поєдинки у запасі.

Селезньова тричі хотіли вигнати з Колоса: Засуха – про скандал з Євгеном, головну претензію до гравця і його майбутнє