Як відомо, нещодавно 35-річний екс-форвард збірної України підписав контракт з Колосом. Втім, наразі Селезньов більше запам'ятався лише промахом у матчі Ліги Європи проти Рієки. На останніх секундах основного часу досвідчений нападник змарнував розкішну нагоду забити, а матч у підсумку завершився поразкою Колоса з рахунком 0:2.

"Можливо, перехід Селезньова – якийсь передвиборчий хід. Скоро в Україні відбудуться вибори, а президент Колоса Засуха в них бере участь. Не забувайте про це. Прихід Селезньова – це більше "лайків" на виборах. На офіційний сайт Колоса зайде більше людей, дізнається про команду через Селезньова. Запрошення Євгена – більше піар для клубу, для його розкрутки, ніж допомога від Селезньова.

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У футбол не грають старі медалі і кубки. У футбол грають швидкі ноги, свіжа голова і мотивовані гравці. Тому, коли говорять про Селезньова... Так, потрібен Селезньов, якому 25 років і бажано з іншим прізвищем. Необхідний молодий гравець, у якого горять очі і пруть амбіції. А ми беремо... Це, як в анекдоті, коли сибірський кіт пояснював молодій кішці на даху, що він відморозив собі яйця і нічого не може зробити.

Прихід Селезньова в Колос – чистий піар. Не думаю, що він буде довго грати в команді. Запитайте у Селезньова п'ять років тому, чи міг би він подумати, що перейде в Колос? Він епатажний, тому поводиться так на полі, сперечається. Але зараз він звичайний футболіст. Хоча таких виконавців в УПЛ мало. Потрібно дивитися на функції гравця, а не на прізвище, скільки голів забив.

По-перше, не можна обманювати себе, по-друге – глядача. Це туфта. Футбол і футболіст – це товар. Не можна підсовувати старий і прострочений товар. Нехай не ображаються на мене гравці. Ну, не ходитимуть люди на Селезньова. На Антюха – підуть. Тому що це далеко не молодий Селезньов. Не варто розраховувати на одного гравця, якому 35 років. Він в молодості особливо не відрізнявся потужною і функціональною підготовкою. На жаль, це далеко не той Євген Селезньов, якого ми знали раніше. А те, що його запросили в Колос, – це буде більше мінус, ніж плюс. Подивитеся", – цитує Федорчука Footboom.

Нагадаємо, раніше Селезньов виступав за Арсенал-Київ, Шахтар, Дніпро, Малагу, Акхісар, Кубань, Карабюкспор та Бурсаспор.

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