Селезньов розпочне матч проти Тенеріфе на лавці – Бланко Лещук з'явиться на полі з перших хвилин

Відомий стартовий склад Малаги на поєдинок 23-го туру Сегунди проти Тенеріфе.
Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньїс назвав 11 гравців, які вийдуть на поєдинок проти Тенеріфе з перших хвилин.
"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з Іспанії
Форвард збірної України Євген Селезньов розпочне матч із лави запасних. Натомість орендований у донецького Шахтаря нападник Густаво Бланко Лещук потрапив у стартовий склад.
Нагадаємо, до матчу Малага підходить віце-лідером чемпіонату, відстаючи від Гранади на одне очко.