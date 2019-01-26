toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МІЛАН - НАПОЛІ

Селезньов розпочне матч проти Тенеріфе на лавці – Бланко Лещук з'явиться на полі з перших хвилин

21:15 28 Читать на русском
Селезньов розпочне матч проти Тенеріфе на лавці – Бланко Лещук з'явиться на полі з перших хвилин
Селезньов розпочне матч проти Тенеріфе на лавці / Фото ФК Малага

Відомий стартовий склад Малаги на поєдинок 23-го туру Сегунди проти Тенеріфе.

Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньїс назвав 11 гравців, які вийдуть на поєдинок проти Тенеріфе з перших хвилин.

"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з Іспанії

Форвард збірної України Євген Селезньов розпочне матч із лави запасних. Натомість орендований у донецького Шахтаря нападник Густаво Бланко Лещук потрапив у стартовий склад.

Нагадаємо, до матчу Малага підходить віце-лідером чемпіонату, відстаючи від Гранади на одне очко.

Теги
Іспанія Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Тенеріфе Тенеріфе Сегунда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Валенсія
21:45
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук