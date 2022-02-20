"Я хотів би стати спортивним директором. Наступний мій етап – піду вчитися до школи Кройффа (навчальний заклад, який готує спортсменів та професіоналів у галузі спортивного менеджменту, – прим.), хочу її закінчити. А далі побачимо", – поділився Селезньов на YouTube-каналі Миная.

Селезньов: Якщо Минай вилетить з УПЛ, я закінчу кар'єру

Цікаво, що Євген може завершити ігрову кар'єру вже по завершенні поточного сезону – раніше він висловив бажання піти з футболу, якщо Минай не зможе залишитись в УПЛ.

Додамо, що Селезньов зіграв у 16 поєдинках за закарпатців у сезоні 2021/22, у яких записав до свого активу гол та результативну передачу.

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